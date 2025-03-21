محرز يحتفل بوصوله إلى 100 مباراة مع الخُضر

وصل نجم المنتخب الوطني، رياض محرز، للمباراة رقم 100 بقميص الخُضر، بمناسبة مواجهة بوتسوانا، اليوم الجمعة، ضمن الجولة الخامسة للمجموعة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

واحتفل رياض محرز، رفقة زملائه في المنتخب الوطني، بعد الفوز المستحق خارج الديار على بوتسوانا (3-1)، والارتقاء إلى صدارة المجموعة السابعة برصيد 12 نقطة.

كما صادف هذا الفوز وصول قائد المنتخب الوطني، رياض محرز، إلى 100 مباراة مع الخُضر

وصرح محرز بهذه المناسبة: “أنا سعيد جدا ببلوغ مئة مباراة مع المنتخب الوطني، بفوز خارج الديار ضمن تصفيات المونديال. سنواصل التركيز على المواجهة المقبلة في تيزي وزو”.

وتجدر الإشارة إلى أن محرز التحق بالمنتخب الوطني بتاريخ 31 ماي 2014، في التربص التحضيري لنهائيات كأس العالم 2014. وخاض أول لقاء بقميص محاربي الصحراء أمام بلجيكا في مونديال البرازيل.

كما شارك صاحب الـ34 سنة مع الخُضر في 33 مباراة ودية. و29 مباراة ضمن تصفيات “الكان”، بالإضافة إلى 20 مباراة في نهائيات “الكان”، و17 مباراة في تصفيات كأس العالم ومباراة واحدة في كأس العالم.

ويملك رياض محرز أرقاماً مميزة، حيث سجل 33 هدفاً وقدم 17 تمريرة حاسمة خلال 100 مباراة مع الخُضر.