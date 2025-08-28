محرز يحقق أول فوز في افتتاح الدوري السعودي

حقق فريق الأهلي فوزًا ثمينًا على حساب نادي نيوم بهدف دون رد، اليوم الخميس، في المباراة الافتتاحية لدوري روشن للموسم الجديد.

جاء هدف المباراة الوحيد بتوقيع المهاجم توني، ليمنح الأهلي بداية قوية في المنافسة.

الدولي الجزائري رياض محرز شارك في كامل مجريات اللقاء، وقدم أداءً متوسطًا حسب تقييم المختصين بعلامة 6.9.

من جانب فريق نيوم، شارك لاعب “الخُضر” سعيد بن رحمة حتى الدقيقة 86 من المباراة. وأظهر مستوى جيدًا نال عليه تنقيط 7 من 10. ما يؤكد أهمية دوره في صفوف فريقه، رغم الخسارة.

بهذا الفوز، يؤكد الأهلي عزمه على المنافسة بقوة هذا الموسم، بينما سيبحث نيوم عن تحسين الأداء في المباريات القادمة.

وفي مباراة أخرى، خاض النجم الجزائري أمير سعيود أول مباراة له مع فريقه الجديد الحزم أمام فريق ضمك، وانتهت المباراة بالتعادل 1-1.

شارك سعيود أساسيًا في اللقاء حتى الدقيقة الـ75، وقدم أداءً متوسطًا، وحصل على تقييم 6.2 من قبل نقاد المباراة.

ورغم تعادل الفريق، إلا أن سعيود كان أحد اللاعبين الذين بذلوا جهودًا كبيرة على أرض الملعب. وساهم في بناء الهجمات وقدم بعض اللمحات الفنية التي كادت أن تثمر عن أهداف.

تعَدُّ هذه المباراة بداية مشوار سعيود مع الحزم في الدوري السعودي، وستكون فرصة له ليثبت نفسه في صفوف الفريق الجديد.