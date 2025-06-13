محرز يسير بخطى ثابتة للتتويج بجائزة أفضل لاعب في دوري أبطال آسيا للنخبة

يتجه الدولي الجزائري رياض محرز بخطى ثابتة، للفوز بجائزة أفضل لاعب في منافسة دوري أبطال آسيا للنخبة، بفضل المستويات الكبيرة التي قدمها رفقة ناديه الأهلي السعودي.

وقدم محرز موسماً استثنائياً على المستوى القاري، إذ سجل 9 أهداف وصنع 8، ليكون من بين أكثر اللاعبين تأثيراً في البطولة.

وكان للجناح الجزائري دور حاسم في المباراة النهائية أمام كاواساكي فرونتال الياباني. بمساهمته ساهم بشكل مباشر في فوز الأهلي بالأداء والنتيجة، مؤكداً قيمته لاعباً حاسما في المواعيد الكبرى.

ويعَدُّ هذا الترشيح تتويجاً لمسيرة محرز الناجحة هذا الموسم مع “الراقي”، إذ أثبت أنه أحد أهم الصفقات التي شهدتها القارة الآسيوية مؤخراً. بفضل خبرته الكبيرة ولمساته الحاسمة.

ومن المنتظر أن تعلن الجهة المنظمة عن الفائز بالجائزة في الحفل الختامي للموسم. وسط ترقب جماهيري واسع، خاصة من أنصار الأهلي والمنتخب الجزائري.