محرز يغيب عن آخر مباراة للأهلي في الدوري السعودي

سيغيب الدولي الجزائري رياض محرز، عن المباراة التي سيخوضها فريقه الأهلي السعودي أمام نادي نادي الرياض، ضمن الجولة الـ 34 والأخيرة من دوري روشن السعودي.

وكشف الطاقم الفني لفريق الأهلي السعودي، بقيادة المدرب الألماني ماتياس يايسله، عن التشكيلة التي سيعتمد عليها في هذه المباراة.

وشهدت القائمة غياب اسم النجم الجزائري رياض محرز لأسباب التي لم يعلن عنها النادي.

ويحتل نادي الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن للمحترفين برصيد 64 نقطة، فيما يحتل الرياض المركز الـ 9 بـ 38 نقطة.