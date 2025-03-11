محرز يقود الأهلي لتجديد الفوز أمام الريان والتأهل لربع نهائي رابطة أبطال آسيا للنخبة

تألق الدولي الجزائري، رياض محرز، الثلاثاء، في مواجهة فريقه الأهلي السعودي أمام الريان القطري، في إطار إياب ثمن نهائي رابطة أبطال آسيا للنخبة.

وقاد رياض محرز، فريقه الأهلي للفوز بتسجيله هدفين في الدقيقتين الـ77 و 88 من المباراة. ونال جائزة رجل اللقاء، بعدما حصل على تنقيط 9.6.

وبذلك، تأهل الأهلي إلى ربع النهائي من المنافسة الآسياوية. بمجموع خمسة أهداف مقابل هدف واحد في مواجهتي الذهاب والإياب.

كما وصل لاعب الخضر، محرز، للمساهمة التهديفية رقم 15 هذا الموسم في رابطة أبطال آسيا للنخبة. إذ سجل 8 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة في 10 مباريات من المنافسة.