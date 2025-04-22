محرز يواصل التألق مع الأهلي ويقدم “أسيست” أمام الوحدة

يواصل النجم الجزائري، رياض محرز، تألقه مع فريقه الأهلي السعودي، في دوري روشن. بعدما بصم على تمريرة حاسمة في مواجهة الوحدة.

وذلك خلال المباراة التي تجري فعالياتها بملعب الملك عبد العزيز اليوم الثلاثاء. ضمن الجولة الـ29 من دوري روشن السعودي.​

وشارك لاعب الخُضر، رياض محرز، أساسيا في هذه المواجهة. وتمكن من تعزيز تقدم فريقه بتقديمه “أسيست” الهدف الثاني في اللقاء، عند الدقيقة الـ58.

ليصل بذلك رياض محرز، للمساهمة رقم 32 (سجل 14 هدفاً وصنع 18) خلال 39 مباراة لعبها مع الأهلي هذا الموسم في كل المنافسات.