محرز يوجه رسالة تحذيرية قبل مواجهة بوركينافاسو

تحدث قائد المنتخب الجزائري، رياض محرز، عن أهمية المواجهة المقبلة للخضر أمام منتخب بوركينافاسو، بعد الفوز المهم أمام السودان بثلاثية نظيفة.

نجم المنتخب الوطني شدد على ضرورة رفع مستوى الأداء في المباراة القادمة ضد بوركينافاسو.

وقال محرز في تصريحات بعد اللقاء أمام منتخب السودان: “علينا أن نرفع مستوانا خلال أربعة أيام قبل مواجهة بوركينافاسو”.

وتابع قائد الخضر: “لدي خبرة كافية لأعلم أننا لا يجب أن نغتر بالنتيجة، ربما لم نقدم الكثير أمام السودان، لكن الأهم هو أننا فزنا باللقاء”.

وسيواجه المنتخب الوطني نظيره البوركينابي، يوم الأحد، بداية من الساعة السادسة والنصف، برسم الجولة الثانية، من منافسات المجموعة الخامسة.

ويدخل منتخب بوركينافاسو مواجهة الجزائر بمعنويات مرتفعة، ما يجعل لقاء “الخضر” ضدهم اختباراً صعباً يتطلب تركيزاً كاملاً وأداءً عالياً من لاعبي المنتخب الوطني. وسيكون الفوز في هذه المباراة خطوة مهمة نحو تعزيز حظوظ الجزائر في التأهل للدور ثمن النهائي ومواصلة المنافسة بقوة في كان 2025.