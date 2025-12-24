محرز يوجّه رسالة حماسية للأنصار الجزائريين عقب الفوز أمام السودان !

وجّه مهاجم المنتخب الوطني الجزائري، رياض محرز، رسالة قوية وحماسية إلى الأنصار الجزائريين، عقب الفوز الذي حققه “الخضر” أمام منتخب السودان، في افتتاح مشوارهم في نهائيات كأس أمم إفريقيا.

وقال محرز في تصريحات بعد نهاية اللقاء: “بعدما مررنا بظروف صعبة نوعًا ما، الفوز في مباراة اليوم يجب أن ندرسه جيدًا، مع ضرورة وضع الأرجل على الأرض”.

وأضاف نجم “الخضر”، مبرزًا أهمية الدعم الجماهيري: “الأمر الضروري هو تواجد الأنصار الجزائريين الذين ساندونا وساهموا بشكل كبير في تحقيق هذا الفوز”.

وختم محرز تصريحاته بالتأكيد على أن هذا الانتصار يعد خطوة أولى في مشوار طويل، مشددًا على ضرورة مواصلة العمل بتركيز كبير، في ظل الدعم المتواصل للجماهير الجزائرية التي كانت حاضرة بقوة في المدرجات.