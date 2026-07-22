محرز يودّع ماندي برسالة مؤثرة

حرص قائد المنتخب الوطني الجزائري، رياض محرز، على توجيه رسالة وداع مؤثرة إلى زميله وصديقه عيسى ماندي، عقب إعلان الأخير اعتزاله اللعب دوليًا.

ونشر محرز عبر خاصية “الستوري” في حسابه الرسمي على إنستغرام صورة لعيسى ماندي مرفقة بمنشور الاتحاد الجزائري لكرة القدم، مع رسالة جاء في معناها: “مبروك على مشوارك الدولي يا أخي، لقد كنت دائمًا مخلصًا ولم تخذل أحدًا.”

وتؤكد رسالة محرز العلاقة القوية التي تجمعه بماندي، بعد سنوات طويلة من اللعب سويًا في صفوف المنتخب الوطني. وشكّلا معًا أحد أبرز أعمدة “الخضر” في العديد من الاستحقاقات القارية والدولية.

وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد وجّه بدوره رسالة شكر إلى عيسى ماندي، صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية مع المنتخب، تقديرًا لمسيرته الحافلة وعطائه الكبير مع “محاربي الصحراء”.