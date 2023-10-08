محركات البحث تشتعل.. هل تحرير فلسطين من علامات الساعة؟

فور، رد المقاومة الفلسطينية، على العدوان الإسرائيلي والانتهاكات المتكررة في حق الشعب الفلسطيني، اشتعلت محركات البحث في الانترنيت. حيث يبحث المواطنون من كل أنحاء العالم العربي عن عبارة “هل تحرير فلسطين من علامات الساعة؟”.

وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، بدء عملية “طوفان الأقصى” ضد إسرائيل. وإطلاق آلاف الصواريخ باتجاهها.

وقال القائد العام للقسّام محمد الضيف نعلن بدء عملية “طوفان الأقصى” ضد الاحتلال الصهيوني. معلنا أن الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة”.

الإجابة على السؤال

وللإجابة على هذا السؤال، أجاب الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر على سؤال هل تحرير فلسطين من علامات الساعة؟. وقال إن الله سبحانه وتعالى أكد أنه ستكون هناك مواجهة بين المسلمين واليهود ولكن لم يحدد الله عز وجل مكانها أو موعدها.

ووردت الأخبار على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود حتى يقول الحجر وراءه اليهودي تعال يا مسلم هذا يهوديّ ورائي فاقتله” . وفي لفظ مسلم:”لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول: الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلاّ الغرقد ” .

وليس في نصوص الروايات إشارة إلى فلسطين بالذات فالظاهر أن الأمر عام وشامل في فلسطين وغيرها. ولا يمكن تحديد الوقت قرباً أو بعداً . لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوقت لنا وقتاً وزمناً معيناً، بل جعله من علامات الساعة. وأن ذلك واقع قبل قيام الساعة. وأهم علاماته رجوع المسلمين إلى دينهم والتفافهم حول القرآن والسير وراء السنة النبوية الشريفة. لأن النصر مرتبط بذلك.