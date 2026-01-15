محروز: “تجاوزت المرحلة الصعبة وسعيد بعودتي لاتحاد العاصمة”

سجل لاعب اتحاد العاصمة، ريان محروز، عودته لفريقه اتحاد العاصمة، بعد قضائه فترة علاج بمركز “اسبيتار” دامت قرابة شهرين.

وبعودته لفريقه اتحاد العاصمة، صرح اللاعب محروز، للصفحة الرسمية للفريق: “سعيد بعودتي للفريق بعد المرحلة الصعبة التي مررت بها”.

كما أضاف: “عودتي إلى الفريق، بمثابة العودة إلى بيتي، كوني أشعر بالراحة في هذا النادي، وأتمنى أن المساههمة مجددا في اسعاد أنصارنا”.

وأردف: “تجاوزت المرحلة الصعبة، وتبقى لي رتوشات خفيفة من أجل العودة بمستوى أفضل مما كنت عليه”.

وتابع اللاعب ريان محروز: “أشكر مسؤولي اتحاد العاصمة على وقوفقهم إلى جانبي، وعلى رأسهم سعيد عليق، والاتحاد الجزائري لكرة القدم الذي سهل مأموريتي”.

يذكر أن ريان محروز، كان يعاني من اصابة على مستوى العضلة الضامة، والتي أجبرته على تلقي علاج، والخضوع لبرنامج تأهيلي بمركز “اسبيتار”.