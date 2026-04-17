محروز: “عازمون على العودة بالتأهل لنهائي كأس الكونفيدرالية”

أكد لاعب اتحاد العاصمة، ريان محروز، عزمه رفقة زملائه، على تقديم أفضل ما لديهم في مباراتهم المقبلة ضد نادي أسفي، للعودة بالتأهل لنهائي كأس الكونفيدرالية.

وصرح اللاعب محروز، بخصوص مباراة العودة من نصف نهائي كأس الكونفيدرالية: “كل التعداد في أتم تركيزه لمباراتنا المقبلة”.

كما أضاف: “عازمون على تقديم أفضل ما لدينا، وأتمنى أن يكون الجميع في الموعد، من أجل تحقيق هدفنا العودة بالتأهل”.

يذكر أن مباراة العودة من نصف نهائي كأس الكونفيدرالية، والذي سيجمع اتحاد العاصمة، ومضيفه نادي أسفي، مقررة