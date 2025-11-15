إعــــلانات
محروز في طريقه إلى “سبيتار” لتلقي برنامج علاجي مكثف

بقلم فيصل زيان بوزيان
أعلنت إدارة اتحاد الجزائر، أن مدافع الفريق، ريان محروز، سيسافر إلى قطر يوم غد الأحد، لإجراء فحوصات طبية معمّقة واتباع برنامج علاجي مكثف بمستشفى “سبيتار” المتخصص في الطب الرياضي.

وذلك بعد الإصابة التي تعرض لها على مستوى العضلة الضامة.

وأكدت إدارة النادي تقديرها للجهود الكبيرة التي بذلتها الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، وعلى رأسها رئيس الفاف وليد صادي.

والتي ساهمت في تسهيل انتقال اللاعب إلى المستشفى.

وأشارت الإدارة إلى أن هذا الدعم كان له أثر إيجابي كبير على معنويات محروز واستعداده للبرنامج العلاجي.

