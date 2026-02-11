محروز يعود إلى تدريبات اتحاد العاصمة بعد غيابه 3 أشهر

شهدت تدريبات اتحاد العاصمة، اليوم الأربعاء، عودة اللاعب ريان محروز، إلى أجواء التحضيرات، بعد غياب دام قرابة ثلاثة أشهر بسبب إصابة تعرض لها في وقت سابق.

وحضر الحصة التدريبية المدير الرياضي سعيد عليق، حيث استغل المناسبة لتقديم الوافدين الجدد رسميًا لوسائل الإعلام وأنصار الفريق. ويتعلق الأمر بكل من الإيفواري درامان كاماغاتي، أشرف عبادة، وعماد عزي.

ونشرت إدارة اتحاد العاصمة، عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لعودة ريان محروز إلى التدريبات الجماعية. في خطوة لاقت ترحيبًا واسعًا من جماهير الفريق.

وتعد عودة محروز خبرًا سارًا لأنصار اتحاد العاصمة الذين يعولون كثيرًا على المجموعة الحالية في تحقيق نتائج إيجابية سواء على مستوى البطولة الوطنية أو كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.