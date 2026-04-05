محروقات.. إطلاق مبادرة لإنشاء منتدى هيئات الضبط الإفريقية

بحثت كل من سلطة ضبط المحروقات ومنظمة الدول الإفريقية المنتجة للبترول إطلاق مبادرة لإنشاء منتدى لهيئات ضبط قطاع المحروقات في القارة.

جاء هذا خلال لقاء إستقبل فيه رئيس سلطة ضبط المحروقات، أمين رميني، الأمين العام لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للبترول، فريد غزالي، مطلع أفريل الجاري. حيث تناول اللقاء مواضيع ذات اهتمام مشترك، لا سيما مهام وخبرة السلطة في مجال تنظيم ومراقبة نشاطات المحروقات.

وخلال هذا الإجتماع، قدم غزالي عرضا عاما حول الرهانات والتحديات التي تواجه الأسواق الطاقوية، بما في ذلك السوق الإفريقية. حيث تمحورت المناقشات حول “الإطلاق المرتقب لمنتدى المنظمين الأفارقة”.

وأشاد رئيس سلطة ضبط المحروقات بهذه المبادرة التي تهدف أساسا إلى توحيد القواعد وأفضل الممارسات في مجال المحروقات.

من جهتها، أكدت منظمة الدول الإفريقية المنتجة للبترول، في بيان لها، أن الطرفين سجلا تقاربا في وجهات النظر بشأن أهمية هذه المبادرة. مؤكدين على ضرورة إدراجها ضمن خارطة طريق واضحة، قائمة على مراحل وأولويات ومعالم محددة”.

div>

