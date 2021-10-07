محروم من الذرية يبحث عن زوجة ثانية

مدين أنا لزوجة أرتني من حلو المعشر وطيبة القلب الكثير. زوجة لم تتوانى عن خدمتي والسهر على راحتي، إلا أنني لم أتمكن من أن أحظى منها بالولد لحكمة لا يعلمها إلا الله عزّ وجلّ. وبإيمان منها أن الشرع يخوّل للرجل أن يتخّذ في الحلال من الزوجات مثنى وثلاث ورباع، فقد سمحت لي زوجي بكل طيب خاطر أن يكون لي غيرها زوجة ثانية تمنحني التلد وتحقق لي حلم الأبوة.

أمر مثل هذا جعلني أحسّ بالعرفان لزوجة حباني بها الله، كيف لا وقد يسّرت عليّ كل عسير وضحت بقلبها فقط حتى تراني سعيدا مستبشرا، ولأن الله ساق لي هذا المنبر والعاملات فيه، فقد إرتأيت أن يكون لي نصيب مع إنسانة صالحة صادقة وفية، إنسانة تؤمن بمبدأ التعدد، لا أشترط ولايتها، فقط لا أريد لسنها أن يتعدّى 36سنة، لا يهمني إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت، أريدها عزباء، كما أقبلها مخطئة تائبة أمضي معها في رحاب الحلال وراحة البال.

علما أنني رجل من ولاية قسنطينة، في الـ 42 من عمري، موظف مستقر ولديّ سكن خاص، كما أنني رجل طيب مسالم بشهادة كل من يعرفني، لا همّ لي سوى أن أكون أبا صالحا محبا وحنونا.

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