محسنة تبني مسجدا عصريا وبزخرفة مغاربية بالبليدة

تشهد ولاية البليدة خلال شهر الفضيل تدشين عدة مساجد بنيت من مال المحسنين وفي ظرف قياسي، حيث شهدت مدينة وادي العلايق الواقعة شمال غرب ولاية البليدة ،تدشين مسجد جديد.

شيد على طراز عمراني عصري وبهندسة معمارية مقاومة لزلازل وزخرفة مغاربية وويعتبر من اجمل مساجد التي انجزت حديثا.

بالإضافة إلى وجود 3 طوابق بالمسجد والطابق الأخير مخصص بالنساء ويحتوي على مصعد كهربائي وهو رابع مسجد بالجزائر الذي يوجد به مصعد كهربائي.

كما أن مسجد يحتوي على مكيف مركزي و مسخن مائي و مولد كهربائي و وخزان مائي سعته 50 الف لتر .

وموقف لسيارات يتسع 400مركبة بالقرب من المسجد،كما تم بناء منزل للامام ومدرسة قرانية وحديقة في أطراف المسجد.