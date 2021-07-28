محسنون يتبرعون بـ30 جهازا لتكثيف الأكسجين لفائدة مستشفيات الشلف

أشرف اليوم، والي الشلف، لخضر سداس، على عملية تسليم هيبة تقدم بها عدد من المحسنين لمدير الصحة بالولاية قصد توزيعها مباشرة على المستشفيات.

وتمثلت هذه الهبة في إقتناء 30 جهازا لتكثيف الأكسجين لأجل رفع الضغط على المؤسسات الإستشفائية وخاصة أمام تزايد عدد المصابين بكوفيد 19، في إنتظار إستلام مساعدات ومعدات أخرى تتمثل في أجهزة لتكثيف الأكسجين بحجم أكبر إلى جانب جهاز لتوليد الأكسجين.

في ذات السياق، تحرك ممثلوا المجتمع المدني في عدة بلديات بالتنسيق مع بعض المحسنين لجمع تبرعات وهبات قصد دعم المؤسسات الإستشفائية بلأجهزة وملستلزمات مكافحة فيروس كورونا.