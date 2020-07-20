محسنون يشترون صهريج للأكسجين لصالح مرضى كورونا بمستشفى الأختان باج في الشلف

بادر عدد من المحسنين من رجال المال وممثلي الحركة الجمعوية، إلى شراء صهريج جديد للأكسجين، لتغطية العجز الذي تعرفه مصلحة كوفيد 19، على مستوى مستشفى الأختان باج.

ويشهد المستشفى، ضغطا كبيرا خلال الأيام الأخيرة جراء تزايد عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا في ولاية الشلف.

وتأتي هذه المبادرة بالتزامن مع دعوات التضامن التي أطلقها ممثلوا المجتمع المدني، خلال الساعات الأخيرة مع مستخدمي قطاع الصحة بالولاية.

في وقت الذي أشرفت فيه مصالح الحماية المدنية على بناء 8 خيم في مدخل مستوى الأختان باج، بغرض تحسين ظروف إستقبال الحالات المشتبه فيها.

فضلا عن إستغلال هذه الخيم، من قبل الأطقم الطبية والشبه الطبية لإجراء الفحوصات بعد حجز كل الأماكن التي تتوفر عليها هذه المؤسسة الإستشفائية، والمقدرة بـ240 سرير.