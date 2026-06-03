“محسن”.. مشروع طلابي ذكي يعيد رسم مستقبل العمل الخيري بالجزائر

تمت اليوم مناقشة مذكرة تخرج مشروع “محسن” في إطار تجسيد القرار الوزاري 1275 المتعلق بمذكرة التخرج في صيغة مؤسسة اقتصادية.

ويعد “محسن” مشروعا رياديا في مجال التكنولوجيا الخيرية (Tech4Good)، حيث يقدم منصة رقمية ذكية تربط المتبرعين بالجمعيات الخيرية. مع ضمان الشفافية والثقة عبر توظيف تقنية البلوكشين (Blockchain) وحلول دفع آمنة ومبتكرة. ويسعى هذا المشروع إلى معالجة مسألة الثقة في القطاع الخيري عن طريق تعزيز الشفافية في إدارة التبرعات. والمساهمة في بناء منظومة رقمية مستدامة تواكب متطلبات التحول الرقمي وتخدم المجتمع بأكبر فعالية.

ويضاف هذا الإنجاز إلى سلسلة النجاحات المتميزة التي حققتها مشاريع المؤسسات الناشئة المحتضنة على مستوى حاضنة الأعمال لجامعة باتنة 2 الشهيد مصطفى بن بولعيد. بما رفع مكانتها كواحدة من أنشط وأنجح الحاضنات الجامعية على المستوى الوطني، بفضل ما تحققه من نتائج لافتة ومشاريع مبتكرة ذات أثر اقتصادي ومجتمعي واعد.

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