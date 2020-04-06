محسن يتبرع بنحو 750 قفة غذائية بالمحمدية في معسكر

منذ إعلان السلطات تفعيل إجراءات التصدي لتفشي وباء كورونا المستجد والتي صاحبها إغلاق عدد من مؤسسات وورشات الخواص بادر عدد من المحسنين والجمعيات إلى التجند في هبة جماعية رافقها تخصيص معونات ومساعدات غذائية في إطار التكافل الإجتماعي.

فقد أقدم محسن بمدينة المحمدية في ولاية معسكر إلى توزيع 750 قفة تضمنت جل البقوليات والمواد الأساسية كطحين الفرينة وغيرها في سياق المساهمة في التخفيف عن ساكنة المنطقة.

المساعدات تم توزيعها على الأسر الفقيرة، بالدواوير من خلال تولي إيصالها إلى مقار إقاماتهم عملا بإجراء تفادي التجمعات.

وقد لقيت المبادرة استحسانا كبيرا من قبل أهالي المنطقة و نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين نوهوا بالمبادرة و طالبوا بمبادرات مشابهة في مناطق تعاني هي الأخرى من العزلة بسبب فيروس كورونا.

هذا وسبق أن منح هذا المحسن كميات معتبرة من سوائل التعقيم مرفقة بمضخات وشاحنات واليات جابت جميع كبريات الأحياء والضواحي في عمليات رش دامت نحو 10 أيام.