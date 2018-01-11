«محضر قضائي لتحصيل اشتراكات CASNOS من التجار»    

المدير العام للصندوق الوطني للعمال غير الأجراء.. شوقي عاشق لـ النهار:

متابعات قضائية للأشخاص الرافضين دفع مستحقاتهم

كشف المدير العام للصندوق الوطني للعمال غير الأجراء «كاسنوس»، شوقي عاشق يوسف، أنه تم إعطاء تعليمات للوكالة من أجل إرسال المحضر القضائي إلى جميع التجار الذين رفضوا تقديم اشتراكاتهم لدى CASNOS، مؤكدا أنه سيتم متابعتهم قضائيا في حالة الرفض.

وقال، شوقي عاشق يوسف، في تصريح خص به «النهار»، إن الحالات التي لم يتم فيها دفع الاشتراكات من قبل التجار والحرفيين قدرت بـ 300 إعذار في هذا الشأن خلال سنة 2017، مشيرا إلى أن مراكز الضمان الاجتماعي مفتوحة إلى غاية نهاية الشهر الحالي للسماح للمعنيين بدفع اشتراكاتهم المتأخرة.

وقال ذات المتحدث، إن الصندوق أرسل تعليمات إلى جميع الوكالات الموزعة عبر التراب الوطني من أجل تحصيل الاشتراكات، عن طريق تسخير المحضر القضائي بالنسبة للأشخاص الذين رفضوا تسديد مستحقاتهم، مشيرا إلى أنه سيتم متابعتهم قضائيا ويحرمون من الامتيازات التي سطرت قبل 31 ديسمبر الماضي.

كما أكد المدير العام أن الأشخاص الذين لم يصلهم المحضر القضائي يمكنهم الاستفادة من التحفيزات التي كانت مسطرة خلال السنة الماضية.

وقال ذات المتحدث، إنه سيتم خلال السنة المقبلة إجبار سائقي سيارات الأجرة والحافلات البالغ عددهم 97 ألفا على المستوى الوطني، على دفع اشتراكاتهم لدى الصندوق.

كما أضاف ذات المتحدث أن كل التسهيلات التي يمنحها الصندوق، لاسيما في السنوات الأخيرة، ساهمت في رفع عدد المشتركين، مذكرا في هذا الإطار أن دفع الاشتراكات إجراء إجباري، كما سيتم الإعلان عن تسهيلات جديدة لفائدة العمال غير الأجراء خلال سنة 2018، قائلا إنه من غير المعقول أن يؤمّن سائق أجرة مركبته ولا يفكر في دفع اشتراكاته لدى الصندوق التي ستعود عليه بالفائدة، سواء من ناحية التغطية الصحية أو بعد التقاعد.