محضر قضائي ينصب على بولمرقة و زميلتها ويسلبهما مبلغ 2 مليار سنتيم

أجلت عشية اليوم محكمة سيدي امحمد ملف قضية البطلة العالمية والأولمبية حسيبة بولمرقة رفقة زميلتها (أ.م) الى جلسة 8 نوفمبر المقبل، بعدما تم النصب عليهما من طرف محضر قضائي و استاذ في القانون المدعو ( ب.ف) بعد ان سلبهما هذا الاخير مبلغ 2 مليار سنتيم.

وينحدر المتهم من ولاية شلف أين وجهت له تهمة النصب و الاحتيال بعد شكوى رفعها ضده الضحيتين ،و بعد مثوله اليوم امام هيئة المحكمة عن طريق المحاكمة المرئية طالب بمواجهة الضحيتين اللتين تغيبا عن جلسة المحاكمة اليوم من اجل مواجهتهما بحجة ان الشكوى التي رفعت ضده كيدية ، كما طالبت هيئة دفاعه بتأجيل القضية الى تاريخ لاحق من اجل حضور الضحيتين ،و بعد المداولة قرر قاضي الجلسة بتأجيل المحاكمة الى تاريخ 8 نوفمبر المقبل مع إستدعاء الضحيتين ببرقية رسمية.

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