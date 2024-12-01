5 محطات جديدة لتحلية مياه البحر تدخل الخدمة قريبا

قال سفيان زعميش مدير التطوير بالشركة الجزائرية للطاقة فرع مجمع سوناطراك. إنّ تحلية مياه البحر خيار استراتيجي إتخذته الدولة الجزائرية لتحقيق الأمن المائي في ظل شح الأمطار الذي تعاني منه منطقة شمال إفريقيا. والذي قد تتناقص نسبته بـ20 بالمائة نهاية 2050 حسب بعض الدراسات.

وأضاف سفيان زعميش خلال استضافته ببرنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى. أن الجزائر لجأت إلى وضع مخطط لانجاز 27 محطة على مستوى الشريط الساحلي للجزائر. كما أنجزت في البرنامج الأول 11 محطة بقدرة انتاج 2.1 مليون متر مكعب يوميا. ثم سطرت برنامجا إستعجاليا لانجاز 3 محطات أخرى. وبعد استكمال البرنامج التكميلي لخمس محطات جديدة ستدخل الخدمة بداية 2025. ستصل نسبة تزويد المواطن بالماء الشروب بفضل هذه المحطات إلى 42% بداية 2025. وإلى 60 % في غضون سنة 2030.

كما أشار ذات المتحدث في سياق ذي صلة، أن الجزائر قطعت أشواطا كبيرة في مجال تحلية مياه البحر. فبعد أن كانت البداية بالاستعانة بشركاء أجانب لانجاز، واستغلال وصيانة محطات التحلية. ستكون المحطات الخمس الجديدة جزائرية 100 بالمئة. وسيتم استلامها نهاية 2024 في آجال قياسية وصلت 25 شهرا، وذلك على مستوى ولايات الطارف، بومرداس، بجاية، تيبازة ووهران بقدرة انتاجية اجمالية تصل الى 300 ألف متر مكعب في اليوم، بغلاف مالي يتراوح بين 2.2 و2.4 مليار دولار.

وأضاف مدير التطوير بالشركة الجزائرية للطاقة أن سبعة مشاريع مستقبلية تم تسطيرها من قبل مجمع سوناطراك ليصل العدد الإجمالي الى 27 مشروعا على مستوى كل الشريط الساحلي للبلاد ستزود المواطنين باستمرار بهذه المادة الحيوية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور