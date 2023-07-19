محطات شحن السيارات الكهربائية.. هكذا يتم الدفع والعملية الأولى مجانية

قال الناطق باسم مجمع سونلغاز، خليل هدنة، إن بإمكان الزبائن استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني البنكية عند الدفع في محطات شحن السيارات الكهربائية.

وأوضح هدنة، اليوم الأربعاء، أن يمكن أيضا للزيائن أن يدفعوا تكاليف الشحن، عن طريق شراء تذكرة على مستوى الوكالات التجارية. أو بطاقات الشحن مسبقة الدفع يتم اقتناؤها كذلك على مستوى وكالات سونلغاز.

وحسب المؤسسة فإن أولى عمليات شحن بطاريات السيارات الكهربائية التي ستطرح في السوق الوطنية على مستوى هذه المحطات ستكون مجانية في إطار عرض خاص لسونلغاز.

وشرع مجمع سونلغاز في تركيب عدد من محطات شحن السيارات الكهربائية بأربع ولايات لاسيما عبر مسار الطريق السيار شرق-غرب. على أن تدخل حيز الخدمة في غضون الشهر الجاري. وهذا في كل من فضاء الصابلات بالعاصمة. ومحطة الخدمات بكل من بابور بولاية سطيف ومحطتي تامزقيدة وسيدي الكبير بالبليدة. وكذا محطة بابا علي بولاية معسكر لتتواصل عمليات التركيب بباقي المحطات المبرمجة على المستوى الوطني.