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آدم وحواء

محطات للرقي الروحي

بقلم النهار أونلاين
محطات للرقي الروحي
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لا تحسن الظن إلى حد الغباء، ولا تسئ الظنّ حد الوسوسة، وليكن حسن ظنك ثقة وسوء ظنك وقاية.

*لا ترهق نفسك بالرد على أناس يحملون خللا في الأسلوب.

*لا شيء يحدث أو يقال صدفة، والفطين هو من تعلم وإستفاد.

*توقع الأسوأ دائما ولا تؤمن بمن يعاني بك، لأنه حتما سيضرك.

*ترفع عمن لا تخدمك شخصياتهم، فأنت لم تخلق لترضي الأخرين.

*تعود على نفسك وإكتفي بها، ولا تكن تابعا لأي كان فلست تدري أيّ طاقة ستبث فيك.

*لا تتملق من أحجل أن تعيش وتحيا ولتكمن صاحب مبادئ.

*أن تصل متأخّرا أفضل لك بكثير من أن تصل عبر طرق ملتوية تتلخّص في المجاملات والكذب.

*أقنع نفسك بأن تبقى وحيدا فالصّحبة السّيئة كالسّرطان تنخر الجسم وقبله العقل.

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