محطات للرقي الروحي
محطات للرقي الروحي.
*لا تحسن الظن إلى حد الغباء، ولا تسئ الظنّ حد الوسوسة، وليكن حسن ظنك ثقة وسوء ظنك وقاية.
*ولا ترهق نفسك بالرد على أناس يحملون خللا في الأسلوب.
*لا شيء يحدث أو يقال صدفة، والفطين هو من تعلم وإستفاد.
*توقع الأسوأ دائما ولا تؤمن بمن يعاني بك، لأنه حتما سيضرك.
*ترفع عمن لا تخدمك شخصياتهم، فأنت لم تخلق لترضي الآخرين.
*تعود على نفسك و إكتفي بها، ولا تكن تابعا لأي كان فلست تدري أيّ طاقة ستبث فيك.
*لا تتملق من أجل أن تعيش وتحيا ولتكن صاحب مبادئ.
*أن تصل متأخّرا أفضل لك بكثير من أن تصل عبر طرق ملتوية تتلخّص في المجاملات والكذب.
*أقنع نفسك بأن تبقى وحيدا فالصّحبة السّيئة كالسّرطان تنخر الجسم وقبله العقل.
*في هذا الزمن لو أتيح لك أن تسمع ما يقال وراء ظهرك لصدمت ممن يضحكون في وجهك.
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