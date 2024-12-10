محطات للرقي الروحي.

*لا تحسن الظن إلى حد الغباء، ولا تسئ الظنّ حد الوسوسة، وليكن حسن ظنك ثقة وسوء ظنك وقاية.

*ولا ترهق نفسك بالرد على أناس يحملون خللا في الأسلوب.

*لا شيء يحدث أو يقال صدفة، والفطين هو من تعلم وإستفاد.

*توقع الأسوأ دائما ولا تؤمن بمن يعاني بك، لأنه حتما سيضرك.

*ترفع عمن لا تخدمك شخصياتهم، فأنت لم تخلق لترضي الآخرين.

*تعود على نفسك و إكتفي بها، ولا تكن تابعا لأي كان فلست تدري أيّ طاقة ستبث فيك.

*لا تتملق من أجل أن تعيش وتحيا ولتكن صاحب مبادئ.

*أن تصل متأخّرا أفضل لك بكثير من أن تصل عبر طرق ملتوية تتلخّص في المجاملات والكذب.

*أقنع نفسك بأن تبقى وحيدا فالصّحبة السّيئة كالسّرطان تنخر الجسم وقبله العقل.

*في هذا الزمن لو أتيح لك أن تسمع ما يقال وراء ظهرك لصدمت ممن يضحكون في وجهك.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور