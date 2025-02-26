محطة”كدية الدراوش”.. الرئيس تبون يتابع عرضا يُبرز التحديات التي واجهت هذا المشروع

وصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في هذه الأثناء الى مصنع تحلية البجر كدية الدراوش بالطارف.

وتابع رئيس الجمهورية عرضا تقنيا يسلط الضوء على تفاصيل مختلف مراحل انجاز هذا المصنع، كما تابع رئيس الجمهورية تابع عرضا آخر. يبرز مختلف المراحل التقنية والتحديات التي واجهتها الكفاءات الجزائرية في إنجاز المشروع الذي يعد أحد أكبر المشاريع الإستراتيجية في الجزائر

ويعد المصنع ثالث أكبر مصنع في الجزائر لتحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية تقدر بـ 300 مليون لتر في اليوم