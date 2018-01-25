محطة القطار الجزائر وسط تعود للخدمة مساء اليوم

كشف برحال حسان، مدير المنشآت القاعدية بالشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، أنّ محطة الجزائر وسط، تعود للخدمة بداية من الساعة الخامسة من مساء اليوم.

وأوضح المتحدث في تصريح للنهار، أنّ مثل العطب الذي لحق بالسكة، نستطيع أنّ نقول أنه عادي، نظرا لقدمها والتي يتجاوز عمرها 70 سنة.

كما أكد أن أشغال تصليح العطب التقني على مستوى السكة جاري.

وأضاف أن هذا الخط هو ضمن خطوط الجزائر وضواحيها المبرمجة لإعادة تهيئتها.

من جهته قال أكتوش عبد الوهاب نائب مدير “sntf”، “إن لم يتم تجديد الشبكة يتم تسجيل هذه الأعطاب دوريا”.