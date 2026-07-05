محطة المصاعد الهوائية بتلمسان تدخل مجددا حيز الخدمة

أشرف والي ولاية تلمسان، يوسف بشلاوي، رفقة الأمين العام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، والوفد المرافق لهما، على وضع حيز الخدمة محطة المصاعد الهوائية بمدينة تلمسان، بعد استكمال أشغال الصيانة الكبرى التي خضعت لها.

وجاء ذلك،في إطار مواصلة برنامج إحياء الذكرى الرابعة والستين (64) لعيد الاستقلال، حسب بيان لمصالح الولاية.

وقد شملت عملية إعادة وضع الخدمة مختلف محطات المصاعد الهوائية. والمتمثلة في محطة الحوض الكبير، والمحطة الوسطى ومحطة لالة ستي. بما يضمن استئناف استغلال هذا المرفق السياحي الهام في أفضل الظروف.

ويأتي هذا المشروع في إطار تعزيز البنية التحتية السياحية بالولاية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والزوار. بما يساهم في تثمين المؤهلات السياحية لمدينة تلمسان وتحسين جاذبيتها.