محطة تحلية مياه البحر ببجاية.. الجزائرية للمياه تصدر بيانا هاما

أصدرت “الجزائرية للمياه” بيانا هاما للمواطنين بولاية بجاية حول وضع محطة تحلية مياه البحر بتيغرمت حيّز الخدمة.

وأكدت “الجزائرية للمياه” أنه تم الشروع في تطبيق البروتوكول التقني المعتمد لعملية وضع حيز الخدمة نظام الربط البعدي للمحطة والذي أشرفت عليه الجزائرية للمياه. والذي يفرض القيام بمرحلة أساسية تتمثل في تطهير وتنظيف شامل لنظام الربط البعدي للمحطة، بما في ذلك القنوات والخزانات المتصلة بها.وكذا تصريف كميات من المياه المنتجة خلال هذه المرحلة قصد استعمالها في عملية التنظيف والتعقيم.

إضافة إلى التحقق من خلو الشبكة من أي رواسب أو شوائب ناتجة عن إدماج أنابيب جديدة.

وحسب البيان، فإنه “خلال هذه المرحلة الأولية، تم تسجيل مرور كميات محدودة من المياه ذات عكارة بسيطة وظرفية نحو شبكة التوزيع. وهو أمر طبيعي ومتوقع تقنيا في مثل هذه العمليات”.

وأشار البيان إلى “أن هذه الوضعية كانت مؤقتة. وقد تم التحكم فيها من طرف الفرق التقنية التابعة للجزائرية للمياه”.

وتابع البيان “أن المياه الموزعة اليوم في مدينة بجاية مطابقة تماما لمعايير مياه الشرب. وتخضع لرقابة يومية صارمة عبر مخابر المؤسسة. أكثر من 60 معيار مراقبة تشمل الجوانب الفيزيائية والكيميائية والبكتريولوجية”.

وبخصوص تسجيل ردود فغل بعض المواطنين حول الوضعية التي سجلت. فقد أكدت “الجزائرية للمياه” أن كل تفاعل مجتمعي دليل على وعي وحرص المواطنين على الخدمة العمومية. مثمنة روح المواطنة التي تعكسها هذه التفاعلات.

وأشارت إلى إلى أن محطة تحلية المياه بتيغرمت تعد مكسبا استراتيجيا لساكنة ولاية بجاية. حيث ستسمح بضمان إمدادات مستدامة ومنتظمة بالمياه الصالحة للشرب لفائدة مئات الآلاف من المواطنين، وتخفيف الضغط عن الموارد التقليدية.