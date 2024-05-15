محطة تحلية مياه البحر برأس جنات.. تقدم هام في الأشغال

قام الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك رشيد حشيشي، اليوم الأربعاء، بالتنقل في زيارة تفقدية إلى مشروع محطة تحلية مياه البحر المتواجدة في رأس جنات بولاية بومرداس.

وحسب بيان للمجمع، كان حشيشي مرفوقا خلال هذه الزيارة بوالي بومرداس، فوزية نعامة. إلى جانب إطارات مسيرة لمجمع سوناطراك وإطارات تابعة لولاية بومرداس.

وتوقف الرئيس المدير العام والوفد المرافق له عند مدى تقدم الأشغال في هذا المشروع الحيوي والهام.

حيث تم تقديم عروض وشروحات من قبل ممثلي الشركات المشرفة على الإنجاز حول الأشغال الجارية والتي بلغت نسبة تقدم قاربت الـ63 %، وهي نسبة معتبرة ستسمح بتسليم المحطة في الآجال المحددة.

كما كانت هذه الزيارة مناسبة للتنقل بين مختلف الوحدات التي تشتمل عليها هذه المحطة. للتعرف عن قرب عن مدى التقدم الذي تشهده الأشغال. كمحطة الضخ المتوسطة وحوض استجماع المياه والمبنى الإداري.

وأشار البيان، إلى أن الأشغال قد تقدمت بشكل ملحوظ إذ انتقلت إلى مرحلة إنجاز وحدة سحب المياه في عرض البحر التي أسندت إلى الشركة المتوسطية للأشغال البحرية ‘’ميديترام”.

بينما بلغت أشغال الهندسة المدنية والكهرباء والميكانيكا نسبا معتبرة. كما أن هناك وحدات أخرى على وشك التسليم على غرار وحدة الشحن.

ولقد وصل هذا المشروع إلى مرحلة هامة من مراحل الإنجاز، ألا وهي مرحلة استقبال التجهيزات التي ستُشغل مختلف وحدات المحطة.

للتذكير، فإن هذا المشروع الذي يكتسي بعدا حيويا، سيسمح بعد استلامه بتزويد 03 ملايين مواطن بالماء الشروب في ولايتي بومرداس والجزائر العاصمة. إذ تقدر الطاقة الإنتاجية لمحطة تحلية مياه البحر لرأس جنات 000 300 م3.

ولقد تكفل مجمع سوناطراك عبر فروعه بإنجاز هذا المشروع الذي يدخل في إطار التزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون للحد من أزمة شح المياه.

وتتمثل هذه الفروع في كل من الشركة الجزائرية للطاقة والشركة الوطنية للهندسة المدنية والبناء إلى جانب المؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى.