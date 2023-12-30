محطة تحلية مياه البحر فوكه 2 بتيبازة .. عرقاب يسدي تعليمات هامة

شدد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب على ضرورة الدفع بوتيرة الإنجاز واحترام الآجال التعاقدية المحددة لاستلام المشروع مما سيعزز الامن المائي لـ 3 ملايين مواطن.

وخلال الزيارة التفقدية لمشروع انجاز محطة تحلية مياه البحر فوكه 2 بولاية تيبازة أكد عرقاب على ان قطاعه في كامل استعداده لمرافقة جميع مشاريع تحلية مياه البحر الجارية لرفع جميع العراقيل والسير بطريقه سليمة لتجسيدها.

كما وجه الوزير تهنئة هنأ لكافة الطاقم العامل بالمشروع على بلوغهم نسبة متقدمة في الاشغال.

ووفق الوزير على مدى سير أشغال هذا المشروع والمتمثل في انجاز محطة تحلية مياه البحر فوكه 2، بطاقة انتاج 300 ألف متر مكعب يوميا، ومتربع على مساحة 7.5 هكتار، والذي أوكل للشركة الجزائرية للطاقة AEC، فرع سوناطراك.

في حين كلفت شركة “كوسيدار-القنوات” بإنجاز هذه المحطة بسواعد مائة بالمائة جزائري. وبالمناسبة، تلقى عرقاب عرضا حول وتيرة تقدم المشروع الذي بلغت به نسبة الاشغال 45%، والتي ستسمح بتزويد مواطني الجهة الغربية من العاصمة وولاية تيبازة وجزء من ولاية البليدة، بالماء الشروب، حيث ينتظر أن يسهم المشروع في تغطية حاجيات حوالي 3 ملايين مواطن من الماء الشروب.

وللإشارة، أن إنجاز هذه المحطة، يندرج، ضمن تنفيذ البرنامج التكميلي للمخطط الاستعجالي للسلطات العمومية الذي أقره رئيس الجمهورية، ، والمتعلق بإنجاز 5 محطات جديدة لتحلية مياه البحر بطاقة انتاج 300 ألف متر مكعب يوميا لكل منها، تستفيد منها خمس ولايات وهي وهران (الرأس الأبيض)، بجاية (تيغرمت-توجة)، بومرداس (كاب جنات)، تيبازة (فوكة 2) والطارف (كودية الدراوش).