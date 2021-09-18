محطة تحلية مياه البحر في عين البنيان تدخل  حيز الخدمة

أشرف وزير الموارد المائية والأمن المائي، كريم حسني، اليوم السبت، على وضع حيز الخدمة لمحطة أحادية الكتلة لتحلية مياه البحر بالعاصمة. وتبلغ قدرة المحطة بـ10.000م³/ على مستوى بلدية عين البنيان. وستوجه هذه المحطة أساسا لتأمين تزويد حاجيات سكان بلدية عين البنيان و بلدية الحمامات من الماء الشروب.

وتدخل هذه المحطة في إطار البرنامج الاستعجالي الذي وضعته وزارة الموارد المائية والأمن المائي لمواجهة العجز المائي المسجل. وهذا من اجل تحسين الخدمة العمومية للماء .وستسمح هذه المحطة، في استغلال الكميات التي كانت موجهة لها من قبل لتخصيصها الى بلديات أخرى في العاصمة.

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