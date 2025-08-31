محطة تيغرمت تبلغ قدرة إنتاجية بـ180 ألف متر مكعب يوميًا

أعلنت الشركة الجزائرية للطاقة فرع مجمع سوناطراك، اليوم الأحد، عن بلوغ محطة تحلية مياه البحر بتيغرمت ببلدية توجة، في بجاية، قدرة إنتاجية معتبرة تُقدّر بـ 180.000 متر مكعب يوميًا.

وحسب بيان للشركة، تحقق هذا الإنجاز في الآجال المحددة، وفقًا للبروتوكول المعتمد بين الشركة الجزائرية للطاقة والمؤسسة الجزائرية للمياه.

وجاء ذلك، في إطار مقاربة تقنية مدروسة ترتكز على التدرج في رفع وتيرة الإنتاج، بما يضمن أعلى معايير الموثوقية والاستمرارية.

وتُعد محطة بجاية، بقدرتها الإنتاجية النهائية البالغة 300.000 متر مكعب يوميًا، من بين أهم المنشآت المدرجة في البرنامج الوطني التكميلي الأول.

وستُمكّن، عند بلوغ طاقتها القصوى، من ضمان تزويد منتظم ومستقر بالمياه الصالحة للشرب لفائدة ما يقارب 3 ملايين مواطن.

وبهذا التقدم الاستراتيجي، تجدد الشركة الجزائرية للطاقة فرع مجمع سوناطراك التزامها الراسخ بدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الأمن المائي.

مؤكّدة دورها المحوري كمؤسسة وطنية مسؤولة في خدمة التنمية المستدامة عبر مختلف ربوع الوطن.