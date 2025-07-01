محطة “فوكة 2” لتحلية مياه البحر تدخل الخدمة بكامل طاقتها الإنتاجية بتيبازة

أعلن مجمع سوناطراك، اليوم الثلاثاء، دخول مصنع تحلية مياه البحر “فوكة 2” بولاية تيبازة حيّز الخدمة بكامل طاقته الإنتاجية المقدرة بـ300 ألف متر مكعب يوميًا، أي ما يعادل 300 مليون لتر من المياه المحلاة الموجهة لتغطية حاجيات ولايات تيبازة، الجزائر العاصمة والبليدة.

ويأتي هذا الإنجاز بعد انطلاق المرحلة الأولى للإنتاج الجزئي، عقب تدشين المصنع من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتاريخ 22 فيفري 2025. وقد استُكملت، منذ ذلك الحين، كافة المراحل التجريبية والتقنية، بما في ذلك الاختبارات الميكانيكية، ومراقبة الجودة، والتأكد من مطابقته لمعايير السلامة.

وبتسليم هذا المصنع بكامل قدراته التشغيلية، تفي سوناطراك، عبر شركتها الجزائرية للطاقة، بالتزاماتها ضمن البرنامج الوطني التكميلي الأول الهادف لتعزيز الأمن المائي للجزائر. في ظرف زمني قياسي يعكس الإرادة الصلبة للدولة في مواجهة التحديات المرتبطة بندرة الموارد المائية.

للتذكير، تم إنجاز هذا المشروع بالشراكة مع شركة “كوسيدار للقنوات”. في إطار مقاربة وطنية تعتمد على الكفاءات الجزائرية التي أثبتت مرة أخرى قدرتها على التحكم الكامل في جميع مراحل الإنجاز، من الدراسات إلى التشغيل الكلي.

ويعَدُّ دخول محطة “فوكة 2” حيّز الإنتاج الكلّي خطوة نوعية في مسار تحقيق الأمن المائي، وترجمة فعلية لنجاح مجمع سوناطراك في رفع تحدٍّ استراتيجي بامتياز، عبر تجنيد وتثمين الموارد والخبرات الوطنية.