محطة معالجة مياه سد سرنو بسيدي بلعباس تدخل حيز الخدمة

قام اليوم الثلاثاء وزير الموارد المائية علي حمام بزيارة تفقدية لولاية سيدي بلعباس .

حيث إستهل زيارته بإعطاء إشارة دخول محطة معالجة مياه سد سرنو الخدمة أين عاين مخبر المحطة.

وشدد على ضرورة المراقبة المستمرة لجودة المياه خاصة خلال موسم الصيف تفاديا للأمراض المتنقلة عبر المياه.

كما عاين الوزير محطة تصفية المياه المستعملة لسيدي بلعباس والتي تتطلب عملية توسعة بالنظر للتطور الديموغرافي والحضري المسجل.

وفي هذا السياق أكد علي حمام على إعداد دراسة لبحث إمكانية التكفل بمشروع التوسعة في إطار برامج التنمية المستقبلية.