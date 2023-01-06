محطة نقل المسافرين بخروبة تطلق خدمة البيع الالكتروني للتذاكر

أطلقت الشركة الوطنية لاستغلال وتسيير المحطات البرية “سوڨرال” على مستوى محطة كبار معطوبي حرب التحرير الوطني – خروبة خدمة البيع الإلكتروني للتذاكر. وذلك عبر شباك الخدمة الذاتية وكذا تطبيق “محطتي”.

وتُقدم هذه الخدمة عبر وسيلتين، الأولى عن طريق شباك الخدمة الذاتية التي تسمح للمسافرين بشراء تذاكرهم مباشرة بالدفع سواء نقدا. أوعن طريق بطاقات بنكية “بطاقة الدفع البنكي أوبطاقة الذهبية” أوبإستعمال بطاقة اشتراك يمكن تعبئتها في نفس الشباك.

وبينما الوسيلة الثانية متمثلة في تطبيق الهاتف النقال “محطتي” الذي أطلقته سوقرال، إذ يسمح من الآن فصاعدا بشراء التذكرة مباشرة عبر الانترنت إلى جانب الاطلاع على برامج الرحلات.

كما تمكن خدمة اخرى وهي “أس أو أس ” ضد خطر المخالفة “SOS Danger Infraction” يمكن الولوج إليها عبر تطبيق محطتي. وتسمح هذه الخدمة تسمح بتبليغ سوقرال بكل مخالفة لقانون المرور أو شروط الراحة والوقاية الصحية المسجلة أثناء الرحلات.

وأشرف على حفل إطلاق هذه الخدمة الجديدة وزير النقل، كمال بلجود، بحضور وزير الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية، لخضر رخروخ ووالي الجزائر العاصمة، محمد عبد النور رابحي، ورئيسة المجلس الشعبي لولاية الجزائر، نجيبة جيلالي، وذلك في إطار زيارة عمل وتفقد مشاريع القطاع في العاصمة.