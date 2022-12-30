قناة النهار محـ.ـاربة الفسـ.ـاد.. الدولة الجزائرية تضرب بيد من حديد بقلم قناة النهار نشر في 30 ديسمبر 2022 - 19:10 الجزائر شارك غرِّد أرسل 163 0 رابط دائم : https://nhar.tv/j1qwa اقرأ أيضا الشيخ النوي: قطار التنمية ينطلق بمنطقة الهضاب.. مكسب مهم للجزائر قناة النهار 27 ديسمبر وزير العدل ينفعل في البرلمان بأي حق تقزم خدمة سنوات.. " أرواح نوريلك chiffre invérifiable" قناة النهار 27 ديسمبر مومن أيت قاسي: المنتخب الأرجنتيني لعب بهدوء وهجوم الكروات لم يشكل خطر عليهم قناة النهار 13 ديسمبر صريح جدا: هكذا يكافئ الجزائريون أبنائهم لقاء نتائجهم الحسنة قناة النهار 22 ديسمبر في الحلوة و المرة : أسرة مليئة بروح الدعابة "قاتلو إذا تحبني أرجع كيما في التسعينيات" 😂.. ترقبوها قناة النهار 21 ديسمبر جزائريون: تحت جنح الظلام .. عائلات تتألم في صمت قناة النهار 19 ديسمبر "رئيس الجمهورية : في مدة أقصاها أفريل..تكون عندنا صناعة الزيت "من الحقل للمستهلك قناة النهار 14 ديسمبر "فالحلوة والمرّة: أحمد وزوجته يكشفان سرّ الزواج النّاجح "يتقاسمو الحلوة والمرّة قناة النهار 19 ديسمبر مستغانم : بالرغم من وجود هياكل صحية معتبرة..تذبذب ونقص في الخدمات قناة النهار 20 ديسمبر تدشين خط السكة الحديدية تيسمسيلت - بوغزول - المسيلة قناة النهار 26 ديسمبر