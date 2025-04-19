محفوظ بالمكتبة الجزائرية.. إدراج مخطوط نادر في سجل ذاكرة العالم لليونسكو

قامت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، بإدراج كتاب القانون في الطب “الكتاب الرابع”، وهو مخطوط نادر محفوظ في المكتبة الوطنية الجزائرية، ضمن السجل الدولي لذاكرة العالم.

وحسب بيان لوزارة الثقافة، فقد تقدمت الجزائر بهذا الترشيح لإبراز أهمية هذا الأثر العلمي الثمين، الذي يمثل شهادة فريدة على تطور الطب في العصور الوسطى.

ويكتسب هذا المخطوط قيمته العلمية والتاريخية ليس فقط من مضمونه الطبي الدقيق، بل أيضاً من شخصية مالكه الشهير وهو موفّق الدين ابن المطران “أسعد بن إلياس بن جرجس”، الطبيب الخاص للسلطان صلاح الدين الأيوبي، أحد أبرز القادة في التاريخ الإسلامي.

ويعد هذا المخطوط أحد الكنوز المحفوظة في المكتبة الوطنية الجزائرية. ويجسد تراثا علميا إنسانيا مشتركا. يعكس التبادل الثقافي والعلمي بين الحضارات الإسلامية والمسيحية في تلك الحقبة، حين كان العلم جسراً للتواصل بين الشعوب.

تراث عالمي لحمايته ونقله إلى الأجيال القادمة

وأضاف البيان، إن إدراج هذا المخطوط النادر في مجال العلوم والطب في سجل ذاكرة العالم. يعد اعترافا عالميا بأهمية التراث الوثائقي الجزائري.

كما يأتي هذا في إطار تثمين جهود بلادنا، وأهداف اليونسكو الرامية إلى حماية الكنوز الوثائقية للبشرية، وضمان الوصول إليها. وتشجيع دمجها في السياسات التربوية والثقافية.

هذا وتؤكد الجزائر، من خلال هذا الإعتراف العالمي، التزامها بحماية الذاكرة الجماعية للإنسانية. وتبرز أهمية إحياء المعارف القديمة باعتبارها أدوات للحوار والتفاهم بين الثقافات.