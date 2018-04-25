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محفوظ بوقلقال: ” الحكم ريفالدو حطم أولمبي المدية”

الرياضة
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محفوظ بوقلقال: ” الحكم ريفالدو حطم أولمبي المدية”
بقلم يونس رزيق

عبر رئيس أولمبي المدية محفوظ بوقلقال عن إمتعاضه من الحكم رضوان نسيب الذي أدار لقاء الأولمبي أمام شبيبة القبائل برسم الجولة الـ27 من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس.

وقال بوقلقال في تصريح للنهار أمس الثلاثاء بعد نهاية لقاء الشبيبة قائلا:

” صراحة المقابلة كانت في بدايتها متوازنة، لكن إستقبالنا الهدف في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول هو اللي خلانا نخرجو من المقابلة”.

وأضاف:”منذ بداية البطولة لم أتكلم عن التحكيم لكن اليوم سأسمح لنفسي بالتكلم…الحكم ريفالدو اليوم كسرنا، ليس بسبب هزيمتنا بـ 3-0، ولكن ريفالدو خرج فريق المدية من المقابلة، ولكن الأمر الذي يهمنا حاليا هو الفوز في المدية..وبصحتهم شبيبة القبائل”.

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