محققا إصابات مباشرة.. “حزب الله” يصعّد هجماته ويستهدف عدة مواقع صهيونية

في يوم هو الاكثر اشتعالا، منذ بداية المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف مواقع مختلفة لجيش الإحتلال بمختلف الاسلحة، كثف “حزب الله”،اليوم ، من عملياته بشكل واضح وسط الحديث عن عدة إصابات وقتلى في صفوف الجنود الصهاينة.

واستهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان،اليوم ، عند الساعة (12:25) ‏قوة لوجستية تابعة لجيش الإحتلال كانت بِصدد نصب أعمدة إرسال وأجهزة تنصت وتجسس ‏في تجمع مستحدث قرب ثكنة دوفيف وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح.‏

كما تم استهداف عند الساعة (12:35)، جرافةً تابعة لجيش الإحتلال قرب ثكنة دوفيف بالصواريخ الموجهة مما أدى إلى تدميرها ‏ومقتل طاقمها ووقوع عدد من الإصابات المؤكدة بين الجنود المتواجدين حولها بين قتيل وجريح.

وحسب بيان اخر، اليوم الأحد، فلقد هاجمت المقاومة الإسلامية عند الساعة (14:15) تجمعا لأفراد ‏العدو الصهيوني في مثلث الطيحات رويسة العاصي بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات ‏مؤكدة.

واستمر هجوم المقاومة اللبنانية عند الساعة 14.30، اين استهدف ‏ تجمعا لمشاة ‏العدو في بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وحقّقوا فيه إصابات مؤكدة.‏

بالإضافة الى استهداف ثكنة زرعيت ‏بقذائف المدفعية وحقّقوا فيها إصابات مباشرة.

إصابة العشرات والإعلام العبري يعلن حالة الطوارىء

ولم تمر هجمات المقاومة الإسلامية في لبنان على المواقع الصهيونية، اليوم، مرور الكرام على الصحافة العبرية، حيث وصفته بـ”اليوم الأكثر اشتعالا منذ بداية معركة الشمال”.

وأكدت مختلف وسائل الإعلام هناك أن حزب الله تجاوز “الخطوط الحمراء” منذ مدة ولم يولي اي اهمية لتحذيرات وزير الأمن الصهيوني غالانت.

وكشفت ذات المصادر، ان الاستهدافات المستمرة للمقاومة اللبنانية لمستوطنات الشمال شلّت الحركة هنا، اين تم إخلاء 24 مستوطنة بشكل رسمي وعدد آخر من المستوطنات بشكلٍ غير رسم.

وأعلن جيش الإحتلال، اليوم، إصابة 7 جنود بسبب إطلاق قذائف من طراز هاون في منطقة المنارة.

بالإضافة الى اصابة 23 صهيونيا في المنطقة الشمالية، نتيجة الهجمات المتواصلة التي انطلقت من لبنان.