محكمة ألمانية تلغي أذان الجمعة بسبب زوجين

أمرت محكمة ألمانية مسجدا في بلدة أور-إركنشفيك بعدم رفع أذان صلاة الجمعة عبر مكبرات الصوت.

وذلك بعد أن أيدت اعتراضا قانونيا من زوجين يعيشان على بعد نحو كيلومتر من المسجد.

وقال الزوجان المسيحيان بأن رفع الأذان ينتهك حقوقهم الدينية.

ويزداد الشعور المناهض للمسلمين والتأييد لسياسيات مناهضة للهجرة في الكثير من المناطق الألمانية بعد تدفق ما يزيد على مليون مهاجر من العراق وسوريا ودول أخرى ذات أغلبية مسلمة على البلاد بدءا من 2015.

وقال حسين تورجت وهو مسؤول بارز في المسجد المعني بالحكم، إن قرار المحكمة مخيب للآمال.

وقال ” لم نتلق أبدا أي شكاوى ولدينا جيران ألمان أقرب كثيرا ربما على بعد عشرة أمتار فقط”.