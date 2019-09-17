محكمة ألمانية تمنع شاباً من حلاقة شعره لمدة 6 أشهر!

أمر القاضي الألماني، “ميشائيل نفينينغس”، بمنع الشاب “مارسيل”، والذي يبلغ من العمر 19 عاما، من حلاقة شعر رأسه، لمدة 6 أشهر.

وحسب موقع “DW”، حكم على الشاب، بالإتصال الدائم بمرشد، وإثبات إلتحاقه بمدرسة أوعمل، والإشتراك في دورة للتخلص من الإدمان، والخضوع لإختبار المخدرات بإنتظام.

وتبدو كل فقرات الحكم على الشاب طبيعية، لكن الحكم الخاص بعدم الذهاب للحلاق، قد أثار نوعا من الإستغراب.

وكانت المحكمة الألمانية، قد نظرت في قضية اعتداء الشاب، على متقاعد ألماني، ليلا، في إحدى محطات القطار.

وكان الشاب تحت تأثير المخدرات والكحول، وألحق ضررا جسديا كبيرا على العجوز.

ويرجع سبب عدم السماح للشاب من الذهاب للحلاق، هو إختبار فحص المخذرات كل أسبوعين.

ويعتمد الأخصائيين في فحص المخذرات، على أخذ عينات من شعر رأس الشاب.

وألزمت المحكمة، “مارسيل” بالإلتزام بهذه الأحكام، على مدار 6 أشهر، وفي حال الإخلال بأحدها، سيكون مصيره السجن لمدة 21 شهرا.

كما ألزمت المحكمة الشاب، بدفع تعويض مادي للعجوز، يبلغ 3000 أورو.