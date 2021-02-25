محكمة أم البواقي تعطي تفاصيل العثور على جثة رئيس بلدية عين ببوش متفحمة!

الوطني
  • -
  • 0
محكمة أم البواقي تعطي تفاصيل العثور على جثة رئيس بلدية عين ببوش متفحمة!
بقلم رشيد مقدم

أصدرت محكمة أم البواقي، اليوم الخميس،  بيانا بخصوص إكتشاف جثة المدعو “ل. ت” رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية “عين ببوش”.

وكشفت مصالح  الضبطية القضائية لأمن دائرة عين ببوش، عن تلقيها لمكالمة هاتفية في حدود الساعة 8:00 مفادها وجود جثة في حالة حرق.

أين عثر عليها داخل مكتب رئيس بلدية عين ببوش بولاية ام البواقي.

وبعد معاينة الجثة  واتخاذ الإجراءات القانونية و التقنية اللازمة، تم رفع العينات ومعاينتها من طرف الطبيب.

في حين أمرت نيابة الجمهورية بتشريح الجثة لمعرفة أسباب الوفاة.

بالإضافة الى أمرها بفتح  تحقيق إبتدائي معمق لمعرفة ظروف و ملابسات الوقائع.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=964274

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com