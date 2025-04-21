محكمة إن أمناس توضّح بخصوص وجود جثة مرمية أمام مؤسسة الصحة العمومية بالدبداب

أصدرت نيابة الجمهورية لدى محكمة إن أمناس بيانا حول وجود جثة شخص مرمية أمام باب المؤسسة الجوارية للصحة العمومية بالدبداب.

وأوضحت محكمة إن أمناس أن مصالح الدرك الوطني بالدبداب، تلقت بلاغاً صباح يوم 16 أفريل 2025، من مصالح المؤسسة الجوارية للصحة العمومية بالدبداب مفاده وجود جثة شخص مرمية أمام باب المؤسسة.

وأسفرت تحريات مصالح ذاتها على تأكيد هوية الضحية ويتعلق الأمر بالمدعو (ع . !) البالغ من العمر 23 سنة.

وتبن من خلال المعاينة الأولية وجود جرح على مستوى رأسه.

وتبعاً لذلك، أمرت نيابة الجمهورية لدى محكمة إن أمناس بفتح تحقيق ابتدائي لمعرفة ظروف الوفاة والكشف عن الفاعلين، كما أمرت بإجراء تشريح على الجثة قصد تحديد أسباب الوفاة.

وتبعاً لتقرير الطبيب الشرعي، تبين أن الوفاة كانت بسبب إصابة على الرأس بأداة راضة غير حادة وليس بعيار ناري ولا بأي وسيلة أخرى.

فيما لا تزال التحريات مستمرة للكشف عن الفاعل أو الفاعلين وتقديمهم امام العدالة.