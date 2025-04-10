محكمة الأربعاء تكشف تفاصيل جريمة قتل مديرة ثانوية بمفتاح  

أصدرت محكمة الأربعاء، مساء اليوم الأربعاء، بياناً هاماً بخصوص جريمة قتل راحت ضحيتها مديرة ثانوية بحي 1300 مسكن بمفتاح ولاية البليدة.

وأوضحت محكمة الأربعاء، في بيان لها اليوم الأربعاء، أنه تم توقيف المشتبه فيه في الجريمة، وهو زوج الضحية المدعو “ل.ع”.

وأكد البيان أن الجريـمة راحت ضحيتها المجني عليها “ب.ت” داخل، مسكنها باستخدام سكين.

وتم تقديم المشتبه فيه أمام قاضي التحقيق الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت.