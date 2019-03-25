محكمة الإستئناف بفرنسا ترفض استئناف ساركوزي ضد قرار قضاة التحقيق

رفض القضاء الفرنسي اليوم استئناف الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، ضد أمر قضاة التحقيق، الذين أحالوا ملفه على المحكمة الجنائية.

وأعلن قضاة غرفة التحقيق بمحكمة الإستئناف رفضهم استئناف الرئيس نيكولا ساركوزي، اليوم الإثنين، وذلك بخصوص قضايا الفساد واستغلال النفوذ.

وأعلنت محكمة الإستئناف أيضا رفض إحالة الملف على المجلس الدستوري، بعدما أثار دفاع ساكوزي مسألة عدم الدستورية في القوانين المتبعة.

وكانت القضية أُثيرت عقب عملية تنصت على مكالمات هاتفية لساركوزي ومحاميه، حيث قال دفاع ساركوزي، إنه لا تزال هناك فرصة

للطعن في قرار قضاة التحقيق أمام محكمة النقض، وذلك في تصريحهم للصحافة اليوم عقب قرار محكمة الإستئناف.