محكمة الاستئناف التونسية: فتح بحث تحقيقي في تصريحات منصف المرزوقي

أعلن القضاء التونسي، اليوم الجمعة، عن فتح بحث تحقيقي بخصوص التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الجمهورية الأسبق منصف المرزوقي بفرنسا.

وحسبما أفاد الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف التونسية الحبيب الترخاني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء. أنه تم فتح البحث التحقيقي، استنادا إلى الفصل 23 من المجلة الجزائية. وبناء على الإذن الصادر من وزيرة العدل وبعد أن أذن الوكيل العام بمحكمة الاستئناف لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية.

للإشارة، تدخّل المرزوقي يوم 12 أكتوبر على قناة “فرانس 24 “. حيث عبر عن مشاعر فخره على إثر قرار المجلس الدائم للفرنكوفونية. المنعقد الثلاثاء الماضي، والذي أوصى بتأجيل عقد القمة الفرنكوفونية بعام. بعد أن كان من المزمع تنظيمها في تونس يومي 20 و21 نوفمبر 2021 بجزيرة جربة.