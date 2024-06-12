محكمة الاغواط: إدانة 16 شخص بسنة حبس نافذة بتهمة تسريب مواضيع امتحان البكالوريا

أدانت محكمة الأغواط، 16 شخص بسنة حبس نافذة وغرامة 100.000 دج بتهمة تسريب مواضيع امتحان شهادة البكالوريا.

وجاء في بيان لذات الهيئة: “عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، يُعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة الأغواط أنه وفي إطار تأمين امتحانات شهادة البكالوريا، تم اليوم متابعة 16 مشتبه فيه وفق إجراءالمثول الفوري بجنحة المساس بنزاهة الإمتحان عن طريق بنشر مواضيع امتحان البكالوريا عبر وسائل الإتصال عن بعد”.

وأضاف البيان: “ وبعد المحاكمة تم إدانة المتهمين بسنة (01) حبس نافذ بكب واحد منهم و100.000 دج غرامة نافذة”.